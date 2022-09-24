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الأمير محمد بن سلمان يستقبل مسؤولين تركيين في جدة
تاريخ النشر: 24 سبتمبر 2022 19:05 GMT
تاريخ التحديث: 24 سبتمبر 2022 20:40 GMT

الأمير محمد بن سلمان يستقبل مسؤولين تركيين في جدة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة اليوم السبت، مع مسؤولين تركيين بارزين سبل تعزيز التعاون الثنائي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء

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المصدر: فريق التحرير

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في قصر السلام بجدة اليوم السبت، مع مسؤولين تركيين بارزين سبل تعزيز التعاون الثنائي، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وجاءت المباحثات بعد أن استقبل الأمير السعودي متحدث الرئاسة التركي الدكتور إبراهيم كالن، ووزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث التعاون حيال عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ووفقًا للوكالة نقل كالن تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى أخيه ولي العهد، فيما حمله الأخير تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للرئيس أردوغان.

وذكرت الوكالة أن اللقاء كان بحضور وزير الدولة مستشار الأمن الوطني السعودي مساعد بن محمد العيبان ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ ووزير المالية محمد الجدعان.

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