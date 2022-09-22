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السعودية: إعفاء مستشار وزير الداخلية ساعد بن خضر الحارثي من منصبه
تاريخ النشر: 22 سبتمبر 2022 14:57 GMT
تاريخ التحديث: 22 سبتمبر 2022 15:35 GMT

السعودية: إعفاء مستشار وزير الداخلية ساعد بن خضر الحارثي من منصبه

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، إعفاء الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية من منصبه. وجاء الأمر الملكي الجديد الذي أصدره العاهل السعودي الملك

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المصدر: فريق التحرير

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، إعفاء الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية من منصبه.

وجاء الأمر الملكي الجديد الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء الحارثي، بعد أوامر ملكية أخرى أعلنت عنها السعودية في وقت منفصل من مساء اليوم.

وغرد الحساب الرسمي للديوان الملكي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بالأمر الملكي الجديد.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرًا ملكيًا في وقت منفصل اليوم، يقضي بإعفاء عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.

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