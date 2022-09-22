السعودية: إعفاء مستشار وزير الداخلية ساعد بن خضر الحارثي من منصبه

أعلنت السعودية، اليوم الخميس، إعفاء الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية من منصبه.

وجاء الأمر الملكي الجديد الذي أصدره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإعفاء الحارثي، بعد أوامر ملكية أخرى أعلنت عنها السعودية في وقت منفصل من مساء اليوم.

وغرد الحساب الرسمي للديوان الملكي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، بالأمر الملكي الجديد.

#أمر_ملكي: يعفى معالي الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي مستشار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية من منصبه.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) September 22, 2022

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أصدر أمرًا ملكيًا في وقت منفصل اليوم، يقضي بإعفاء عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بتعيين الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيسًا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.