السعودية.. تعيين هلا التويجري رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا بإعفاء عواد بن صالح بن عبدالله العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان من منصبه، وتعينه مستشارا بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

كما أصد الملك سلمان أمرا ملكيا بتعيّن الدكتورة هلا بنت مزيد بن محمد التويجري رئيسا لهيئة حقوق الإنسان بمرتبة وزير.