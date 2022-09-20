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محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني
تاريخ النشر: 20 سبتمبر 2022 21:27 GMT
تاريخ التحديث: 20 سبتمبر 2022 22:20 GMT

محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، الثلاثاء، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، رستم اومرييف. وأكد ولي

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المصدر: فريق التحرير

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، الثلاثاء، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، رستم اومرييف.

وأكد ولي العهد السعودي خلال اللقاء، ”حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها“ بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

من جهته، نقل رستم اومرييف ”تحيات الرئيس فولاديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها ولي العهد وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية“.

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