محمد بن سلمان يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة، الثلاثاء، المستشار والمبعوث الخاص للرئيس الأوكراني، رستم اومرييف.

وأكد ولي العهد السعودي خلال اللقاء، ”حرص المملكة ودعمها لكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيًا، ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها“ بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

الأمير #محمد_بن_سلمان يستقبل في جدة المبعوث الخاص للرئيس الأوكراني.. ويؤكد دعم السعودية لحل الأزمة بين موسكو وكييف سياسيا ومواصلة جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها pic.twitter.com/upayofzUwz — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) September 20, 2022

من جهته، نقل رستم اومرييف ”تحيات الرئيس فولاديمير زيلينسكي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، كما عبر عن تقدير بلاده للمساعي الإنسانية الحميدة التي بذلها ولي العهد وتبذلها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية“.