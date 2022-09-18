"رويترز": الأمير تركي سيمثل السعودية في جنازة الملكة إليزابيث

ذكرت وكالة ”رويترز“، يوم الأحد، أن الأمير تركي، سيمثل السعودية في مراسم دفن ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية.

ونقلت الوكالة عن مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، لم تكشف هويته، أنه ”من المتوقع أن يمثل الأمير تركي السعودية بدلا من ولي العهد“ الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف المصدر أنه ”لم يعد من المتوقع أن يحضر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان جنازة الملكة إليزابيث، غدا الإثنين، خلافا لتوقعات بريطانيا السابقة بحضوره“.

وأضاف المصدر أن ”التغيير أجرته السعودية“.

وكانت ”بي بي سي“ نقلت عن متحدث باسم السفارة السعودية في لندن، أن ولي العهد السعودي ”سيتوجه إلى لندن في نهاية الأسبوع“.

لكن المتحدث لم يؤكد حضور محمد بن سلمان للجنازة يوم الإثنين.