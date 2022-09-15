منظمة التعاون الرقمي الدولية تنشئ مقرها الرسمي في الرياض

قررت منظمة التعاون الرقمي الدولية، اليوم الخميس، إنشاء مقر رئيسي لها في العاصمة السعودية الرياض بعد نحو عامين من تأسيسها بمشاركة خمسة دول قبل أن تنضم عدة دول أخرى للمنظمة.

وتأسست منظمة التعاون الرقمي في الرياض عام 2020 بهدف دعم النمو الشامل والمستدام للاقتصادات الرقمية، وتضم في عضويتها 11 دولة حالياً، وسط جهود من المنظمة وسعي من عدة دول أخرى للانضمام.

ووقعت الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي (DCO) ديمة بنت يحيى اليحيى، اتفاقية إنشاء المقر الرسمي للمنظمة مع وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، حيث تعد السعودية مركز إقليمي رائدا في التكنولوجيا.

وتعمل الدول الأعضاء في المنظمة، على الاستخدام الأمثل للتقنيات الرقمية بالعديد من الجوانب التي تحقق النماء والازدهار لتلك الدول، ما يساهم في دعم الابتكار، والشباب والمرأة، ورواد الأعمال، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي.

وتعمل المنظمة حالياً على توسيع النظام البيئي الرقمي الخاص بها ليشمل شركات القطاع الخاص الرائدة، والمؤسسات الأكاديمية، ومراكز الفكر، ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية كشركاء ومراقبين للمنظمة.

وتشكلت المنظمة عند إعلان تأسيسها من خمس دول هي السعودية، البحرين، الأردن، الكويت، وباكستان، وأعلنت المنظمة في 2021، عن انضمام كل من نيجيريا وسلطنة عمان، واعتبارهما دولتين مؤسستين إلى جانب الدول الأعضاء الخمس، لتنضم دول أخرى فيما بعد، وبينها رواندا والمغرب وجيبوتي.

وتم تأسيس منظمة التعاون الرقمي عقب رئاسة السعودية قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020 حيث حظي الاقتصاد الرقمي بأهميةٍ كبيرة، خاصة في مجالات التعليم والصحة بسبب جائحة كورونا.

وطبقاً لميثاق تأسيس المنظمة المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص ونظرائها من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والعالم الأكاديمي.

وتسعى الدول المؤسسة للمنظمة والأعضاء فيها لتنمية اقتصادها الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة، بجانب تحولها إلى منصة لتوالف الآراء والأفكار، وللخروج بمعايير ولوائح لضمان مستقبل رقمي واعد، إضافة إلى فتح الأبواب لرواد الأعمال والشركات التجارية.