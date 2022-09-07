السعودية تدين الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في أبين اليمنية

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في مديرية أحور بمحافظة أبين في اليمن ”وأدى إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد الحزام الأمني“، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن ”استنكار ورفض المملكة الشديد والتام لجميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف الأجهزة الأمنية والاستقرار في المنطقة“.

كما عبرت وزارة الخارجية عن خالص تعازي المملكة ومواساتها لأسر الشهداء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والأمن والاستقرار للحكومة والشعب اليمني.

وكان مصدر عسكري يمني قال، أمس الثلاثاء، إن 21 جنديًا من قوات الحزام الأمني قتلوا في هجوم لتنظيم القاعدة استهدف نقطة أمنية في محافظة أبين جنوب اليمن، فيما لقي المهاجمون وعددهم 8 أشخاص مصرعهم جميعا.

وقال المتحدث باسم القوات العسكرية الجنوبية النقيب محمد النقيب، لـ“إرم نيوز“، إن ”عدد قتلى الهجوم من قوات الحزام الأمني بلغ 21 قتيلًا“.

ويأتي هذا الهجوم بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على انطلاق عملية ”سهام الشرق“ العسكرية التي أطلقتها القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي لتحرير أبين من ”الجماعات الإرهابية والعناصر الخارجة عن القانون التي تنشط في مناطق المحافظة، إلى جانب حمايتها للطرقات الرابطة بين مناطق الجنوب، وإيقاف تهريب الأسلحة عبر الشريط الساحلي لأبين“.