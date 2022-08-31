السعودية تصنف 5 يمنيين على لائحة الإرهاب لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا الحوثي

أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية مساء اليوم الأربعاء، تصنيف 5 يمنيين على لائحة الإرهاب، بسبب ارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا ”الحوثي“، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ووفق الوكالة، فقد تصدر قائمة المدرجين على قوائم الإرهاب، المدعو منصور أحمد السعادي (السعدي)، حيث أكد أمن الدولة السعودي، أنه ”يعمل ويتعاون في تهريب الأسلحة الإيرانية إلى اليمن، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران، ويُعد العقل المدبر وراء الهجمات على الشحنات الدولية في البحر الأحمر“. في حين حل أحمد علي الحمزي، ثانيا باعتباره ”مسؤولا عن برنامج الطائرات المُسيرة، ويتلقى أسلحة إيرانية الصنع، وسبق أن تلقى تدريبات مُكثفة في إيران“.

#عاجل #المملكة تُصنّف خمسة أفراد لارتباطهم بأنشطة داعمة لميليشيا "الحوثي" الإرهابية المدعومة من إيران.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) August 31, 2022

أما الأشخاص الثلاثة المتبقين فهم محمد عبدالكريم الغماري و زكريا عبدالله يحيى حجر (هاجر) وأحمد محمد علي الجوهري، وجميعهم تلقوا دورات عسكرية في إيران، و مُرتبطين بشكل مباشر بعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المُسيرة.

وبحسب بيان رئاسة أمن الدولة السعودية الذي نقلته وكالة ”واس“، فإنه ”يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع هذه الأسماء أو لصالحها، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين“.