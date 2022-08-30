السعودية تدعو القوى السياسية في العراق إلى الحفاظ على مقدرات الدولة

دعت المملكة العربية السعودية جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفًا واحدًا للحفاظ على مقدرات ومكتسبات البلد وشعبه، وفق بيان لوزارة الخارجية أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس)، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة في البيان: ”تتابع وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأحداث الجارية في جمهورية العراق الشقيقة“، معربةً عن أسفها لما آلت إليه التطورات من سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين.

ودعت السعودية ”جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق إلى الوقوف صفًا واحدًا للحفاظ على مقدرات ومكتسبات العراق وشعبه، كما تدعم المملكة كافة الجهود الرامية إلى تجنيب العراق وشعبه الشقيق ويلات الانقسام والصراع الداخلي“.

وحثت المملكة جميع الأطراف والقوى السياسية في العراق على ”اللجوء للحلول السلمية لمعالجة مطالب الشعب العراقي، بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للبلاد وشعبها“.