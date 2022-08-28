وزير الخارجية العراقي يزور طهران لترتيب جولة حوار جديدة بين السعودية وإيران

قالت مصادر عراقية مطلعة لـ“إرم نيوز“ إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين سيزور طهران، اليوم الإثنين، من أجل ترتيب الجولة السادسة من الحوار ما بين إيران والسعودية، والتي من المؤمل أن تنطلق خلال الأيام المقبلة، مرجحة أن يجري الوزير العراقي زيارة إلى الرياض بعد انتهاء هذه الزيارة.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، مساء الأحد، عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية فؤاد حسين إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريح للوكالة الرسمية العراقية، مساء الأحد، إن ”وزير الخارجية فؤاد حسين يزمع زيارة طهران غدًا واللقاء بكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية، كما سيبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية بين الجانبين وسبل الدفع بها لصالح الشعبين الجارين“.

وأضاف الصحاف أن ”وزير الخارجية فؤاد حسين سيبحث الأوضاع على مستوى المنطقة والعلاقات الإيرانية الخليجية، وتطورات المباحثات في الملف النووي الإيراني“.

وانطلق الحوار بين إيران والسعودية، في إبريل/ نيسان 2021، في بغداد، بعدما تكللت جهود الحكومة العراقية بالنجاح لجمع الطرفين على طاولة واحدة، وعقدت طهران والرياض حتى الآن 5 جولات، آخرها كانت في شهر إبريل/ نيسان الماضي.

وانقطعت العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض، العام 2016، بعد مهاجمة إيرانيين السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد شرق البلاد، على خلفية الاحتجاجات على إعدام الرياض رجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، إثر ذلك، أغلقت منظمة التعاون الإسلامي ممثلية إيران لدى المنظمة في جدة، خلال إبريل/ نيسان 2017.