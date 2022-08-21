السعودية.. توقيف 3 مقيمين لتورطهم بعملية سرقة وتحويل أموال إلى الخارج

أوقفت شرطة العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، ثلاثة مقيمين من الجنسيتين السورية والأردنية، لتورطهم بعملية سرقة مصوغات ذهبية وتحويل أموال إلى خارج المملكة.

وتم القبض على المتهمين الثلاثة، (سوريان وأردني) لتورطهم بعملية سرقة المصوغات الذهبية وتحويل الأموال إلى خارج المملكة.

شرطة منطقة الرياض: القبض على شخصين سرقا مصوغات ذهبية من منزل ونفذا عمليات احتيال مالي إلكتروني pic.twitter.com/wJO9XsFQEH — الأمن العام (@security_gov) August 21, 2022

وأصدر الأمن العام السعودي بياناً جاء فيه بأن ”الشرطة قبضت على مقيمين سرقا مصوغات ذهبية من منزل، ونفذا عمليات احتيال مالي إلكتروني، وحولا الأموال إلى الخارج بمساعدة المتهم الثالث الذي تستَر عليهما ومكنهما من التصرف بحساباته المصرفية“.

وأكد البيان أنه ”تم ضبط المسروقات بحوزة هؤلاء المتهمين واستردادها، وهي عبارة عن مبلغ يتجاوز (454 ألف ريال سعودي) أكثر من 121 ألف دولار، و6 سبائك ذهبية و16 بطاقة صراف“.

وأشار البيان بأنه ”تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المتهمين عقب إيقافهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات اللازمة بشأنهم“.

ونشر الأمن العام صورة للمتهمين الثلاثة دون أن تظهر وجوههم، إضافة إلى المسروقات التي تم ضبطها معهم.

وتعمل الجهات المختصة في جميع أنحاء المملكة على ملاحقة المخالفين ومرتكبي الجرائم بمختلف أنواعها، وإحالتهم للتحقيق والمحاكمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.