محمد بن سلمان يلتقي عمار الحكيم في جدة

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في جدة، زعيم ”تيار الحكمة“ في العراق عمار الحكيم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الجمعة، أنه ”جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات السعودية العراقية، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك“.

وأضافت الوكالة: حضر الاستقبال الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، والسفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري. فيما حضر من الجانب العراقي نائب رئيس تيار الحكمة السيد محسن الحكيم.

من جانبه، أورد عمار الحكيم، تفاصيل ما دار خلال لقائه ولي العهد السعودي.

وكتب الحكيم عبر حسابه في تويتر: ”أكدنا في اللقاء على العلاقات التاريخية الوثيقة بين الشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتوثيقها“.

وأضاف: ”كما أشرنا الى أهمية الاستقرار على ضفتي الخليج، وأشدنا بالدور العراقي في الوساطة بين السعودية وإيران، وانعكاسات ذلك إيجابيا على شعوب المنطقة“.

وتابع: ”كما أكدنا أهمية الخروج بقرارات مرضية للجماهير العربية من القمة القادمة في الجزائر والتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية وأهمية بقائها رمزا لتوحيد الشعوب العربية“.

يذكر أن الأزمة السياسية في العراق التي أعقبت تنظيم الانتخابات البرلمانية، دخلت شهرها العاشر على التوالي، دون أي بوادر تلوح بالأفق بحل قريب خلال الفترة الحالية، بعد تعليق مجلس النواب عمله إثر سيطرة المئات من أتباع التيار الصدري على مبنى البرلمان.