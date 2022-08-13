رد صادم من يزيد الراجحي على متابع سأله عن حجم ثروته (صورة)

أثار رجل الأعمال الشهير وبطل سباقات الرالي السعودي يزيد الراجحي جدلا واسعا بعد رد صادم بدر منه على متابع سأله عن حجم ثروته التي يمتلكها.

وسأل أحد متابعي يزيد الراجحي عبر حسابه في ”سناب شات“ الأخير عن حجم ثروته، ليؤكد له أنه لا يعلم ذلك ولكنه يحمد الله على ما يمتلك.

وقال الراجحي في رده على سؤال ”كم تقدر ثروتك إلى الآن“ الذي سأله إياه المتابع: ”بتحسبني أبالغ والله العظيم ما أعرف ولكن نعمة ما تبي إلا الشكر“.

وأحدث رد الراجحي ردود فعل واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تفاعل كثير من المدونين مع إجابته على سؤال المتابع.

وقال مغرد باسم فارس: ”الله يرزقني غناء يزيد الراجحي وفلوسه لدرجة إني معرف كم ثروتي من كثرها“.

وبتعليق يميل إلى السخرية، علقت مغردة باسم ”أم عبدالعزيز“ قائلة: ”عندي نقطة مشتركة بيني وبين يزيد الراجحي مانعرف نسولف يعني يمكن أكون غنية مثله بالمستقبل“.

ولام المغرد ”مو المطيري“ على من يتدخلون في شؤون الغير قائلا: ”كم مرة يجاوبونهم يزيد وأخوه عبدالله الراجحي إنهم مايدرون كم ثروتهم وإذا سافروا ماعندهم ميزانية محدودة لسفره امش وادفع“.

وقالت إحدى المعلقات: ”أبي الوظيفة اللي تخليني أجاوب على سؤال كم تبلغ ثروتك بنفس إجابة يزيد الراجحي ”ماشاء الله تبارك الله“.

ويعرف يزيد الراجحي وهو بطل سباقات سيارات الرالي، نفسه عبر تويتر، بأنه رئيس مجلس إدارة شركة محمد الراجحي للاستثمار، وشركة يزيد الراجحي وإخوانه، كما أنه عضو منتدب لحديد الراجحي وأوقاف محمد الراجحي، كما أنه عضو منتدب في شركات عدة“.