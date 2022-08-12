شاب سوداني يخطف الأضواء من عريس سعودي خلال حفل زفافه (فيديو)

خطف شاب سوداني يقيم في السعودية، أنظار المدعوين لحفل زفاف صديقه السعودي الذي دعاه، عندما تحول لنجم في المناسبة، قبل أن يتلقى إشادات أكثر على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

ويرتبط العريس السعودي الذي ينتمي لقبيلة قحطان العربية العريقة، بصداقة مع الوافد السوداني، وقد دعاه لحفل زواجه مع مدعوين سعوديين كثر، قبل أن ينجح الوافد الضيف بإثبات حضوره في الحفل ذي التقاليد القبلية غير المعتادة.

ووقف الضيف أمام الميكرفون، ليلقي بلهجة سعودية مزيجًا من الكلام الموزون الأقرب للشعر، بينما اصطف العريس وذووه وباقي المدعوين على أطراف ساحة مستطيلة كبيرة ومفروشة، مستمعين لما يقوله الشاب.

وبينما أشاد الضيف السوداني بالعريس وعائلته وقبيلته، كان يتلقى ردود شكر منهم كما هو متبع في تلك الأعراس، قبل أن يكشف عن مشاركته في إهداء العريس مبلغًا من المال، وهو أيضًا جزء من تقاليد العرس.

ويقول مدونون سعوديون، إن الوافد الضيف قدّم مبلغ ألفي ريال هدية لصديقه العريس، وهو مبلغ يفوق هدايا حضور آخرين عادةً ما يقدمون هدايا بين 500 و ألف ريال.

وتم تداول مقطع الفيديو الذي يهنئ فيه السوداني العريس، على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط إشادات من قبل كثير من المدونين السعوديين بالضيف وبأبناء جاليته المقيمين في المملكة بشكل عام.

وقال عبدالعزيز العتيبي الذي أعجبه حضور الشاب السوداني للعرس: ”ما شاء الله عليه جايب مبلغًا يعتبر غير بسيط، ومغترب، السودانيون رجال حتى في الأمانة هم أهلها ربي يسعده ورزقه“.

ماشاءالله عليه جايب مبلغ يعتبر مو بسيط ومغترب وكلامه اسودانين رجال حتى بالامانه هم اهلها ربي يسعده ورزقه — عبدالعزيز العتيبي (@azooooy7) August 11, 2022

وكتب محمد الوصابي مشيدًا بالطرفين: ”والنّعم بقحطان، والنّعم بالشعب السوداني الطيب الخلوق“.

ونعم بقحطان ونعم الف بالشعب السوداني الطيب الخلوق — محمد الوصابي (@mohmmmmm87) August 12, 2022

وقال ثالث: ”والله والنّعم في أهل السودان، من أرقى الجنسيات، خُلق وطِيب، وسماحة، وكرم“

والله ونعم في اهل السودان من ارقى الجنسيات خُلق وطيب وسماحه وكرم — كورنر (@corner1111) August 11, 2022

وعلق رابع: ”ما شاء الله تبارك الله، مع أنه مو مبلغ بسيط على شخص مغترب، ومع ذلك دفعه، وإن دل ذلك فإنما يدل على كرم أهلنا في السودان“.

ماشاءالله تبارك الله ، مع انه مو مبلغ بسيط على شخص متغرب ومع ذلك دفعه وان دل ذا يدل على كرم اهلنا بالسودان — رأس حربه (@Alshabab00) August 11, 2022

فيما قال راشد الربيعان: ”السوداني والسودانيون مراجل، وأصحاب مواقف، فيهم نخوة عروبة، وفيهم كرم وطيبة، ومشهود لهم بذلك“.

السوداني و السودانيين مراجل و اصحاب مواقف فيهم نخوة عروبة وفيهم كرم و طيبة ومشهود لهم بذلك — راشد الربيعان (@ra_abr4) August 11, 2022

بينما روت ”فات“ جانبًا من علاقتها بزملاء سودانيين، قائلةً: ”السودانيون شعب لطيف جدًا ومحترم، ولا تسمع عنهم مشاكل أو مخالفات، فعلًا يطبقون (ياغريب كن أديبًا )، عاشرت الكثيرين منهم في بيئات عمل سابقة، أدب، ورقي، وأمانة، وعمل متقن .. الله يذكره بالخير الأخ إدريس، وزوجته الفاضلة مها، وبناتهما الجميلات..“.

وتستضيف السعودية نحو 13 مليون وافد أجنبي من مختلف الجنسيات للعمل في قطاعات مختلفة بأكبر اقتصاد، ومن بينهم الوافدون السودانيون.