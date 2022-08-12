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أمن الدولة السعودي: "مطلوب أمني" يفجر نفسه بحزام ناسف في جدة
تاريخ النشر: 12 أغسطس 2022 11:03 GMT
تاريخ التحديث: 12 أغسطس 2022 12:15 GMT

أمن الدولة السعودي: "مطلوب أمني" يفجر نفسه بحزام ناسف في جدة

فريق التحرير

أعلن أمن الدولة في السعودية، اليوم الجمعة، أن مطلوبا أمنيا فجر نفسه بحزام ناسف أثناء محاولة ضبطه في مدينة جدة، ما أسفر عن مقتله في الحين وإصابة ثلاثة من رجال

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أعلن أمن الدولة في السعودية، اليوم الجمعة، أن مطلوبا أمنيا فجر نفسه بحزام ناسف أثناء محاولة ضبطه في مدينة جدة، ما أسفر عن مقتله في الحين وإصابة ثلاثة من رجال الأمن، ومقيم آسيوي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة، قوله، إن ”الجهة المختصة برئاسة أمن الدولة تمكنت عبر عملية أمنية من تعقب المطلوب رقم (4) في قائمة مطلوبين للجهات الأمنية، المدعو عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري، ورصد وجوده عند الساعة (10:00) مساء يوم الأربعاء في حي السامر بمحافظة جدة، وعند مباشرة إجراءات قبضه بادر بتفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، مما نتج عنه هلاكه وتعرض أحد المقيمين من الجنسية الباكستانية وثلاثة من رجال الأمن لإصابات مختلفة نُقلوا على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم“.

وجدد المتحدث التأكيد على أن رئاسة أمن الدولة ستواصل بـ“عزيمة وإصرار وحزم التصدي لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن هذه البلاد واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها ولن يكون بمنأى عن قبضة رجال الأمن لينال جزاءه الرادع“.

يذكر أن عبدالله بن زايد البكري الشهري، الذي فجر نفسه في جدة، مطلوب للأمن السعودي من 7 أعوام.

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