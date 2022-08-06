السعودية تدين الهجوم الإسرائيلي على غزة

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أمس الجمعة، معربة عن استنكارها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية، نشرته على حسابها في تويتر: ”تعرب وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجوم الذي قانت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة“.

وتابع: ”وتؤكد الوزارة على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق، وتطالب المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين وبذل كافة الجهود لإنهاء هذا الصراع لذي طال أمده“.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، عن إطلاق عملية عسكرية في غزة، وشنت طائراته قصفًا كثيفا على القطاع، قبل أن تعلن حركة الجهاد الإسلامي عن مقتل تيسير الجعبري قائد جناحها العسكري ”سرايا القدس“ جراء القصف.

وتوعدت حركة الجهاد الإسلامي بالرد على اغتيال الجعبري، حيث أطلقت أكثر من 350 صاروخا وقذيفة على مدن وبلدات إسرائيلية مختلفة، في حين أعلنت إسرائيل إصابة جنديين بجراح طفيفة جراء تعرضهما لشظايا مقذوف أطلق من غزة.

ونشرت سرايا القدس مقاطع فيديو توثق إطلاق رشقات صاروخية تجاه البلدات الإسرائيلية، كان آخرها رشقة استهدفت وسط مدينة تل أبيب لأول مرة خلال جولة التصعيد الحالية.