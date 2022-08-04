ما حقيقة فرض رسوم على الطرق في السعودية؟

نفت وزارة النقل السعودية، مساء اليوم الخميس، الشائعات التي راجت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول فرض رسوم على استخدام الطرق، خلال العام القادم.

ونقل موقع ”سبق“ المحلي عن مصدر مسؤول في وزارة النقل قوله إن ”ما تم بثه إعلامياً في إحدى القنوات التلفزيونية لم يستند لأي مصدر رسمي“، وفق قوله.

وكان موقع ”العربية نت“ قد كشف وفقا لمصادر عن ”استعداد هيئة الطرق في السعودية لتطبيق قرار فرض رسوم الطرق خلال عام، ليشمل طرقًا رئيسة لها طرق رديفة غير مدفوعة“.

وذكرت المصادر ذاتها أن ”هيئة الطرق تبحث مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها وتحصيل الرسوم“، وفق ما ذكر الموقع.