مهندس الكيمياء الذي امتهن السياسة.. من هو عبدالله المعلمي؟

أنهى عبدالله المعلمي، السفير السعودي لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، مهامه رسمياً بعد 11 عاماً قضاها ممثلاً دبلوماسياً لبلاده في المنظمة الأممية، ليواصل زميله عبدالعزيز الواصل المهمة مكانه.

ويُعتقد أن تلك المحطة الدبلوماسية لابن السبعين عاماً، هي الأخيرة في مسيرة عمل حافلة لمهندس الكيمياء خريج الجامعات الغربية المرموقة الذي شدته السياسة ليكون بارعاً بين من عملوا بها خلال سنوات تمثيل بلده ذي الوزن السياسي والاقتصادي والديني والعالمي.

فقد اشتهر المعلمي بوجهه البشوش وشاربه الكثيف وهو يلقي الخطب والكلمات والمداخلات في أروقة المنظمة الدولية ويرد على أسئلة الصحفيين، لتكون بلاده حاضرةً بقوة في الاجتماع العالمي الذي تلعب دوراً كبيراً بين دوله.

ولد المعلمي في مدينة القنفذة عام 1952، وتدرج في مراحل الدراسة لحين تخرجه من الثانوية العامة، ليبدأ دراسة الهندسة الكيميائية في جامعة ولاية أوريغون الأمريكية، ويتخرج منها بدرجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية عام 1973.

ولم تكن تلك محطة العلم الأخيرة، إذ استطاع الحصول على ماجستير العلوم في الإدارة عام 1983 من جامعة ستانفورد الأمريكية خلال انخراطه في العمل وزواجه الذي أثمر عن أربعة أبناء.

عمل المعلمي في كثير من الشركات بالقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية قبل أن ينخرط في العمل الدبلوماسي الذي تواجد فيه منذ العام 2007، عندما شغل منصب سفير الرياض في بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي حتى العام 2011 الذي تم فيه تعيينه رئيس وفد السعودية الدائم في الأمم المتحدة بنيويورك.

فقد عمل المعلمي في مصفاة الرياض للبترول التابعة للمؤسسة العامة للبترول والمعادن، بمنصب مساعد مدير عام الإنتاج بين عامي 1975-1977، ومن ثم مديراً عاماً لشركة منتجات الألمنيوم المحدودة بين 1977-1987، قبل أن ينتقل للعمل في شركة العليان السعودية القابضة، نائباً للرئيس التنفيذي بين عامي 1987-1988، ومن ثم رئيساً تنفيذياً بين عامي 1988-1991.

انتقل المعلمي بعدها إلى شركة العليان المالية الخاصة، وشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة بين 1991-1998، لينتقل إلى القطاع الحكومي عندما تم تعيينه عضواً في مجلس الشورى بين 1997-2001، ومن ثم أميناً لمحافظة جدة بين 2001 -2005.

وبين عامي 2005 -2007 أسس وشغل منصب رئيس شركة ”دار المُعلمي“ للاستشارات بالتزامن مع عمله مستشاراً لمجلس الإدارة لشركة العليان المالية بين 2005-2008.

وبعيداً عن هندسة الكيمياء والدبلوماسية، كان للمعلمي وجود في عالم الكتابة، متتبعاً مسيرة والده الأديب الفريق الراحل، يحيى المعلمي، مساعد مدير الأمن العام في السعودية وعضو مجمع اللغة العربية في القاهرة.

فمن بين مؤلفات المعلمي، ”تحت قبة المجلس“ و“أبكيك يا أبت“ و“أفكار للحوار“ من أربعة أجزاء، إضافة إلى مقالاته في الصحافة السعودية في مجالات السياسة والاقتصاد والأدب.

يُشار إلى أن الرياض اختارت آمال يحيى المعلمي، شقيقة الدبلوماسي عبدالله المعلمي، في العام 2020 لتكون سفيرةً لبلادها في النرويج، في ثاني منصب دبلوماسي تشغله امرأة في تاريخ المملكة.