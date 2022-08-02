بعد مسيرة عمل استمرت 11 عاما.. السفير عبدالله المعلمي يودع الأمم المتحدة

أنهى المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، فترة عمله التي استمرت على مدار 11 عاما.

وودع وفد المملكة لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، ونشر الحساب الرسمي للوفد في نيويورك على موقع تويتر، مقطع فيديو يستعرض جهود السفير عبدالله المعلمي خلال فترة توليه مسؤولياته.

والمعلمي، ولد في 5 مايو 1952 وشغل منصب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ 2011 وله مسيرة حافلة في العمل الدبلوماسي.

بعد أحد عشر عاماً من المهنية العالية والإخلاص في العمل الدبلوماسي ودع وفد #المملكة الدائم معالي السفير عبدالله المُعلمي الذي أنهى فترة عمله خدمة لدينه وَ مليكه وَ وطنه مندوبًا دائما للمملكة لدى #الأمم_المتحدة في #نيويورك.

🇺🇳 🇸🇦

مع التمنيات له بالتوفيق والنجاح.@amouallimi pic.twitter.com/XzWvCjLSfa — KSA Mission UN 🇸🇦🇺🇳 (@ksamissionun) August 2, 2022

وتلقى السفير المعلمي تعليمه في المراحل الابتدائية والمتوسطة بين مدينة مكة المكرمة والعاصمة الرياض متنقلًا مع والده وأتم الثانوية في معهد العاصمة النموذجي، ثم التحق بجامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية وحصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية عام 1973م.

وبعد ذلك التحق المعلمي بجامعة ستانفورد وحصل على درجة ماجستير العلوم في الإدارة عام 1983م، كما التحق خلال مسيرته العلمية بالعديد من الدورات التدريبية في عدة جامعات عالمية منها جامعة هارفارد الأمريكية وجامعة جرينوبل في فرنسا بالإضافة إلى جامعات ومؤسسات أخرى في المملكة.

ومن أبرز المناصب التي تولاها المعلمي، كانت توليه العديد من المناصب الدبلوماسية والقيادية في القطاعين العام والخاص على مدار 30 عاما.

وأسس المعلمي، دار المعلمي للاستشارات وشركة اتش بي جي الاستثمارية القابضة، كما كان سفيرًا للمملكة في مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبروج والاتحاد الأوروبي 2007م- 2011م.