السعودية ترحب بإعلان مقتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري

أعلنت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن ”استهداف ومقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري“.

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“، إن الظواهري ”يعد من قيادات الإرهاب التي تزعمت التخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية مقيتة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وعدد من دول العالم الأخرى قتل إثرها الآلاف من الأبرياء من مختلف الجنسيات والأديان بما فيهم مواطنون سعوديون“.

وتابع البيان أن حكومة المملكة تؤكد على ”أهمية تعزيز التعاون وتظافر الجهود الدولية لمحاربة آفة الإرهاب واجتثاثها، مهيبة بجميع الدول التعاون في هذا الإطار لحماية الأبرياء من التنظيمات الإرهابية“.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في ضربة أمريكية في أفغانستان يوم السبت.

وأضاف أنه لا أحد من عائلة الظواهري أصيب في الضربة ولا ضحايا مدنيين، مشيرا إلى أن أجهزة المخابرات حددت مكان الظواهري في وقت سابق هذا العام.

وقال مسؤول أمريكي كبير، أنه تم تحديد موقع الظواهري في كابول، وتم توجيه الضربة التي لم تتسبب بمقتل مدنيين او أي أحد من أفراد عائلته، مشيرا إلى أن قيادات طالبان كانت على علم بمكان تواجد زعيم تنظيم القاعدة.

وأضاف المسؤول، أن العملية توجه ضربة قوة لتنظيم القاعدة، متوقعا مواصلة الحوار مع حركة طالبان وأن تفي الحركة باتفاق الدوحة.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام أمريكية عن مقتل الظواهري في غارة أمريكية، في ما وصفه البيت الابيض الاثنين بأنه عملية ”ناجحة“ ضد ”هدف هام“.

والظواهري طبيب مصري تحول الى أحد أكبر المطلوبين في العالم بعد اعتباره من العقول المدبرة لهجمات أيلول/سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة التي أودت بحياة ثلاثة آلاف شخص، وهو متوار منذ ذلك الحين.

وتسلم الظواهري زعامة تنظيم القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن في باكستان عام 2011، وقد خصصت الولايات المتحدة جائزة قدرها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عنه.