تركيا تعلن إعادة فتح مدارسها في السعودية قريبا

كشفت وزارة التربية التركية اليوم الإثنين، عن قرب إعادة فتح المدارس التركية في السعودية، وهي المدارس التي كانت تعمل تحت إشرافها في المملكة العربية السعودية.

وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة ”الأناضول“ الرسمية، إلى أن ”الاتصالات الدبلوماسية بين الحكومة التركية ومبادرات وزارة التربية؛ ساهمت بإعادة فتح المدارس التركية في السعودية“، مؤكدة أن الاتصالات بين سلطات البلدين ”ستبدأ في وقت قصير لترتيب الإجراءات الخاصة بقبول الطلاب في المدارس التركية“.

وأوضح البيان، أن وزير التربية التركي محمود أوزر أجرى مباحثات مع نظيره السعودي حمد آل الشيخ، حول وضع المدارس التركية في المملكة، وذلك على هامش “القمة التمهيدية لتحول التعليم” التي عقدت مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس.