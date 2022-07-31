أول تشريع ينظم إعلانات المشاهير السعوديين في مواقع التواصل الاجتماعي

تعكف السعودية، على إصدار أول تشريع من نوعه لتنظيم إعلانات مواطنيها المشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تزايد حجم سوق الإعلانات والمخالفات التي يقع فيها البعض منهم.

وقالت صحيفة ”سبق“ المحلية، إن ”الجهات المعنية تعكف على إصدار تنظيمات، تُلزم الأفراد الراغبين في الإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإصدار تراخيص رسمية لهذا النشاط؛ وذلك لتنظيم النشاط الإعلاني، والحد من المخالفات في هذا النشاط“.

وأضافت الصحيفة أنه ”يُنتظر أن تُعلَن هذه الإجراءات خلال الفترة القليلة المقبلة، بينما تشير المعلومات إلى أنه سيتم إعطاء مهلة تصحيحية قبل بدء الإلزام بهذه الإجراءات“.

ونجح عدد كبير من شبان وشابات المملكة في استقطاب أعداد كبيرة من المتابعين في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال عرض محتوى متخصص أو عام أو حتى عرض يومياتهم.

ودفعت تلك الشهرة وملايين المشاهدات التي يحققها أولئك المشاهير، الكثير من الشركات للإعلان عبرهم بهدف الوصول لجمهور كبير هناك.

وتأتي خطوة الرياض المرتقبة التي تستهدف المعلنين السعوديين، بعد أن قررت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، الشهر الماضي، منع جميع الأجانب من الإعلان في مواقع التواصل الاجتماعي للمنشآت التجارية في البلاد أو حضور العروض التسويقية مالم يحصلوا مسبقاً على ترخيص.

ومن المرجح أن يشمل التشريع المرتقب لتنظيم الإعلانات، جميع مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك موقعي تويتر وسناب شات اللذين يستقطبان أكبر عدد من السعوديين.

ويشتكي كثير من السعوديين من كون إعلانات المشاهير مضللة في بعض الأحيان، أو تروج لمواد وخدمات ممنوعة في البلاد أو تخالف العادات والتقاليد، بينما يرى فريق منهم أن عائدات تلك الإعلانات كبيرة وتستوجب التنظيم وفرض الضرائب عليها.

ومن المتوقع أن يشمل التشريع المرتقب، حصول المشاهير الراغبين بالإعلانات، على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية، وإلزام المنشآت التجارية بعدم التعامل او الإعلان مع المعلنين غير الحاصلين على ترخيص.

ونص تعميم رسمي خاص بالمعلنين غير السعوديين على ”أن يكون التعاقد للإعلان للمنشآت التجارية فقط مع من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله ممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي“.