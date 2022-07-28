السعودية: فتح الأجواء لجميع الناقلات ليس مقدمة لخطوات أخرى

أكدت المملكة العربية السعودية، أن قرار السماح باستخدام مجالها الجوي لجميع شركات الطيران، ”ليس مقدمة لخطوات أخرى“، مشددة على مواقفها ”الثابتة“ تجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، المستشار محمد العتيق، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة تحت البند ”الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية“.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، الخميس، قال العتيق في كلمته، إن ”قرار المملكة السماح باستخدام المجال الجوي لجميع شركات الطيران، مرتبط بالتزاماتها الدولية، ولا تعني هذه الخطوة أنها مقدمة لخطوات أخرى“.

وأكد أن ”مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، لن تتغير بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية الدولية“.

وأضاف: تجدد المملكة وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني، وتشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط بوصفه خيارا استراتيجياً لإنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات التاريخية التي شهدها العالم المعاصر“.

وتابع: ”ذلك استنادا على أساس حل الدولتين ووفقا للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء احتلال إسرائيل لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية“.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، أعلنت منتصف تموز/ يوليو الجاري، أن المملكة قررت فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية التي ”تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء“.

وجاء ذلك القرار، حينها، عشية زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية، قادما من إسرائيل.

من جانب آخر، أكد العتيق، على ”موقف المملكة الراسخ والداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار الجمهورية اليمنية، ويحقق تطلعات الشعب اليمني الشقيق“.

وثمن ”جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، في تعزيز الالتزام بالهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة“.

وشدد على ”ضرورة التزام المليشيات الحوثية بالهدنة والتوقف عن استغلال معاناة المدنيين اليمينيين وفتح الممرات الإنسانية في تعز“.

كما أكد المسؤول السعودي على ”أهمية إبقاء منطقة الخليج العربي منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الشأن“.

ونوه إلى ”أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من قبل بعض دول المنطقة، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها“.