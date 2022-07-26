محمد بن سلمان يبدأ زيارة رسمية لليونان وفرنسا

قالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى اليونان وفرنسا، حيث سيؤدي زيارة رسمية للبلدين.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إنه ”بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، واستجابة للدعوات المقدمة لسمو ولي العهد، غادر سموه اليوم لزيارة كل من (الجمهورية الهيلينية ”اليونان“، والجمهورية الفرنسية)“.

#الديوان_الملكي:

سمو #ولي_العهد سيلتقي خلال الزيارة بقادة (الجمهورية الهيلينية "اليونان"، والجمهورية الفرنسية) لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 26, 2022

وأكد الديوان الملكي، أن محمد بن سلمان ”سيلتقي خلال الزيارة بقادة جمهورية اليونان، والجمهورية الفرنسية؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك“.