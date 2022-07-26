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أخبار

محمد بن سلمان يبدأ زيارة رسمية لليونان وفرنسا
تاريخ النشر: 26 يوليو 2022 13:33 GMT
تاريخ التحديث: 26 يوليو 2022 14:55 GMT

محمد بن سلمان يبدأ زيارة رسمية لليونان وفرنسا

فريق التحرير

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى اليونان وفرنسا، حيث سيؤدي زيارة رسمية للبلدين.

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قالت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان غادر المملكة، اليوم الثلاثاء، متوجها إلى اليونان وفرنسا، حيث سيؤدي زيارة رسمية للبلدين.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان، إنه ”بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين، واستجابة للدعوات المقدمة لسمو ولي العهد، غادر سموه اليوم لزيارة كل من (الجمهورية الهيلينية ”اليونان“، والجمهورية الفرنسية)“.

وأكد الديوان الملكي، أن محمد بن سلمان ”سيلتقي خلال الزيارة بقادة جمهورية اليونان، والجمهورية الفرنسية؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك“.

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