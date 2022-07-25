محمد بن سلمان يكشف عن تصاميم "ذا لاين" مدينة المستقبل في نيوم

كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الإثنين عن تصاميم مدينة ”ذا لاين“، مدينة المستقبل في نيوم، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

ونقلت الوكالة عن الأمير محمد بن سلمان قوله ”عند إطلاقنا (ذا لاين)، وعدنا بإعادة تعريف مفهوم التنمية الحضرية من خلال تطوير مجتمعات يكون الإنسان محورها الرئيسي، واليوم ذا لاين تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية.. هذه التصاميم الاستثنائية توضح الهيكل الداخلي للمدينة متعددة الطبقات وتعالج إشكاليات المدن الأفقية التقليدية المنبسطة، محققة بذلك التناغم التام بين التنمية الحضرية والحفاظ على الطبيعة بكل مواردها.“

وأضاف:“لا يمكننا تجاهل أزمة البيئة وكذلك أزمة طريقة الحياة اللتين تواجهان مدن العالم، ولذا نسعى في نيوم أن نكون في طليعة من يقدمون حلولا جديدة ومبتكرة، ونحن اليوم عازمون على تنفيذ فكرة ”البناء إلى الأعلى“، من خلال فريق عمل تقوده نيوم إضافة إلى مجموعة من ألمع العقول في الهندسة المعمارية والبناء على مستوى العالم“.

وأكد ولي العهد السعودي، أن ”مشروع نيوم أحد المشاريع المهمة فـي رؤية 2030، وتعد (ذا لاين) تأكيد على التزامنا الراسخ بتقديم مشروع إلى العالم أجمع، حيث أن نيوم هي مكان للحالمين بغد أفضل وفيها سيضع الجميع بصمتهم الابتكارية والإبداعية“.

ووفق ”واس“، فإن مدينة ”ذا لاين“، التي تتمحور حول الإنسان ”تمثل نموذجا عالميا رائدا يحقق الاستدامة ومثالية العيش بالتناغم مع الطبيعة“. مضيفة أن تصاميم مدينة ”ذا لاين“، تأتي ”انعكاسا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%“.

ستعمل #نيوم على تصميم مدينة "#ذا_لاين" بأكملها رقمياً، وكذلك ستستخدم أحدث تقنيات البناء و عمليات التصنيع.#واس pic.twitter.com/00MERvzSIf — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 25, 2022

وأضافت الوكالة أن ”نيوم“ ستعمل على تصميم مدينة ”ذا لاين“ بأكملها رقميا، حيث ستستخدم أحدث تقنيات البناء و عمليات التصنيع، مشيرة إلى أن ”جانبي المدينة الخارجيين تغطيهما أسطح زجاجية، وهي عبارة عن مرايا عاكسة تمنحها طابعا فريدا، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة“.

يغطي جانبي مدينة "#ذا_لاين" الخارجيين أسطحُ زجاجيةُ وهي عبارة عن مرايا عاكسة تمنحها طابعاً فريداً، وتسمح لتفاصيلها بالاندماج مع الطبيعة.#واس pic.twitter.com/MW2en0JYvT — واس الأخبار الملكية (@spagov) July 25, 2022

يذكر أن مدينة ”ذا لاين“، يبلغ عرضها 200 متر فقط على امتداد 170 كيلومترا، وارتفاع يبلغ 500 متر فوق سطح البحر، وستبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومترا مربعا، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وبإمكان سكانها الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون 5 دقائق، إضافة إلى وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.