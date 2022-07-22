محمد بن سلمان يزور اليونان للتوقيع على اتفاقيات للطاقة والاتصالات

قالت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور اليونان، في 26 تموز/ يوليو، للقاء رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وقالت الوزارة إنه من المقرر أن يوقع الزعيمان عددًا من الاتفاقات الثنائية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر دبلوماسي يوناني إن الاتفاقات تتعلق بمجالات الطاقة والتعاون العسكري، ومد كابل اتصالات بحري ضمن مجالات أخرى، بحسب رويترز.

واتفقت اليونان والسعودية، في أيار/ مايو، على البنود الرئيسة لإقامة مشروع مشترك لمد كابل البيانات الذي سيربط أوروبا بآسيا.

وستقوم شركة (مينا هاب) بتطوير ”ممر البيانات من الشرق إلى المتوسط“ المملوك لكل من شركة الاتصالات السعودية، وشركة ”تي.تي.إس.إيه“ اليونانية للاتصالات وتطبيقات الأقمار الصناعية.