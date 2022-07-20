بلومبير غ: الإسرائيلي الذي تسلل إلى مكة غير مصرح له

كشفت وكالة بلومبيرغ أن الصحفي الإسرائيلي الذي تمكن من التسلل إلى مكة المكرمة لم يبد أن رحلته مصرح بها أو تمت الموافقة عليها من قبل السلطات السعودية.

ولفتت الوكالة إلى أن الصحفي جيل تماري اعتذر لاحقا وأكد أن الشخص الذي وافق على اصطحابه لم يكن يعلم أنه صحفي إسرائيلي.

وقال تماري المعتذر إن رحلته لم تكن تهدف إلى الإساءة للمسلمين، بل كانت تهدف إلى ”إبراز أهمية مكة وجمال الدين“.

وعمل تماري مراسلا لقناة ”أخبار13“ في الولايات المتحدة الأمريكية طوال 23 عامًا، واستغل جواز سفره الأمريكي لدخول السعودية برفقة الصحفيين القادمين مع وفد الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ إن هذا الأسلوب تكرر في حالات كثيرة خلال السنوات الماضية.

وعلى سبيل المثال، بينما استخدم الصحفي الإسرائيلي الشهير، رون بن يشاي، جواز سفر غير إسرائيلي، عام 2007، وأجرى زيارة إلى سوريا، تجول خلالها في البلاد، دون أن تتمكن السلطات من كشف هويته، استخدمت الصحفية الإسرائيلية، أورلي أزولاي، جواز سفرها الفرنسي عام 2015، وأجرت تحقيقًا مصورًا من داخل العاصمة الإيرانية طهران.

وعمل تماري مراسلا لقناة ”أخبار13“ في الولايات المتحدة الأمريكية طوال 23 عامًا، ومن المرجح أنه استغل جواز سفر غير إسرائيلي (أمريكيا) خلال زيارته إلى السعودية، إذ إن هذا الأسلوب تكرر في حالات كثيرة خلال السنوات الماضية.

وتلقى تماري ردودا لاذعة حتى من داخل إسرائيل، وكتب الناشط الإسرائيلي رونين غروس، أن زيارة غيل تماري من قناة 13 إلى مكة ”عار على الصحافة القومية“.

وكتب عبر حسابه: ”إن شعب (إسرائيل) متحفز دائما لكل ما يتعلق باحترام الدين، يتعين عليه أن يحترم الديانات الأخرى. إننا لسنا هنا أمام أي إنجاز، بل وصمة ستلقي بظلالها على العلاقات بين الشعوب والديانات“.