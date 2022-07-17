تفاعل سعودي واسع مع تصحيح البيت الأبيض

تفاعل نشطاء سعوديون وعرب على نحو واسع، مع التصحيح الذي أجراه البيت الأبيض على النص الذي قال فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين ما قاله لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويظهر التصحيح الذي كشفت عنه المراسلة الصحفية في البيت الأبيض كاثرين دويل، حذف البيت الأبيض الكلمة التي تشير إلى أن بايدن تحدث عن مسؤولية محمد بن سلمان الشخصية عن جريمة مقتل خاشقجي واستبدلها بعبارة ”كنت أظنك مسؤولا عنها“.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، قال إنّ بايدن لم يثر أمام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، موضوع مسؤوليته عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

ولكن الرئيس الأمريكي رد على سؤال وجه له، عما إذا كان الوزير السعودي عادل الجبير يقول الحقيقة، عندما قال إنّه لم يسمع بايدن يتهم ولي العهد بقتل خاشقجي، قال بايدن: ”لا“.

ويأتي التصحيح لينسف تكذيب بايدن، ويثبت مصداقية تصريحات الجبير.

وقال الكاتب السعودي إدريس الدريس ”البيت الأبيض يتراجع عن تكذيب كلام الجبير ويقر بما ذكره في اللقاء عن حوار بايدن والأمير محمد بن سلمان حول جريمة خاشقجي .“.

وقال حساب باسم ”عتيج 1727م“ على تويتر ”البيت الأبيض يتراجع ويقوم بتصحيح نص التصريح الذي قال فيه الرئيس بايدن للصحفيين ما قاله لولي العهد السعودي بشأن خاشقجي التعديل الجديد يتوافق مع رواية الجانب السعودي على لسان الوزير الجبير“.

فيما قالت العنود ”يتراجع #البيت_الأبيض ويقوم بتصحيح تصريح #بايدن للصحفيين فيما ما قاله مع #ولي_العهد بشأن خاشقجي ليصبح ماقاله الوزير #عادل_الجبير هو الأصدق.“

فيما رأى فهد الحارثي أن التعديل يتوافق مع رواية الجانب السعودي على لسان الجبير بشأن خاشقجي قائلا “ #البيت_الأبيض يتراجع ويقوم بتصحيح نص التصريح الذي قال فيه #الرئيس_بايدن للصحفيين ما قاله #لولي_العهد السعودي بشأن خاشقجي – التعديل الجديد يتوافق مع رواية الجانب السعودي على لسان الوزير الجبير.“

من جهته قال علي المالكي، “ الكذب حبله قصير صدق #عادل_الجبير ولم يصدق #بايدن هنا #البيت_الأبيض يتراجع عن تصريح #بايدن للصحفيين الغير صحيح ويصحح ماقاله #ولي_العهد صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_سلمان حفظه الله ويعتبر ماقاله الوزير #عادل_الجبير صحيح .“.

فيما قال نواف إن التعديل أتى في ظل تلويح سعودي بالكشف عن تفاصيل ما حدث في الاجتماع المغلق ”بعد اقل من 24 ساعة من تلويح السعوديين لبايدن بالكشف عن حقائق ماحدث في الإجتماع المغلق … البيت الأبيض يتراجع ويصدر تصريح جديد التعديل الجديد يتوافق مع رواية الجانب السعودي على لسان وزير الشؤون الخارجية الدكتور عادل الجبير“.

وكشفت وسائل إعلام سعودية فحوى ما دار بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن مصدر سعودي حضر المباحثات أن الأمير محمد بن سلمان رد على بايدن قائلًا: ”ما حدث أمر مؤسف ونحن في المملكة اتخذنا جميع الإجراءات القانونية من تحقيق ومحاكمات لحين صدور الأحكام وتنفيذها، كما قامت المملكة بوضع إجراءات تمنع حدوث مثل هذه الأخطاء مرة أخرى في المستقبل“.

وقال الأمير محمد بن سلمان، إن ”مثل هذه الحادثة تحدث في أي مكان في العالم، كما أنه في نفس العام الذي حدثت فيه هذه الحادثة المؤسفة، قتل صحفيون آخرون في أماكن أخرى من العالم، كما قامت الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء كحادثة سجن أبو غريب في العراق وغيرها من الأخطاء، إلا أن المطلوب هو أن تتعامل هذه الدول مع هذه الأخطاء، وتتخذ إجراءات تمنع حدوثها مجددا“.

وأعرب وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، عن اعتقاده بأن بايدن قبل تفسير ولي العهد.

وقال الجبير ردًا على سؤال حول انطباعه عما إذا كان الرئيس بايدن قبل تفسير السعودية بشأن مقتل جمال خاشقجي: ”أعتقد ذلك.. نعم أعتقد ذلك“.

وأوضح الوزير السعودي في مقابلة مع مذيع قناة CNN الأمريكية، وولف بليتزر، أن الرئيس الأمريكي ذكر خلال حفل الاستقبال مشكلة خاشقجي، كما ذكر أنه أخذ تأكيدات السعودية في ظاهرها.

وأضاف الجبير أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قال للرئيس الأمريكي إن هذه مأساة للسعودية، وإن المسؤولين عنها قد تم التحقيق معهم، وواجهوا العدالة، وهم الآن يدفعون ثمن الجريمة التي اقترفوها.