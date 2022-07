بايدن يتراجع عن تكذيبه تصريحات عادل الجبير بشأن خاشقجي

تراجع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، عن تكذيبه تصريحا لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، الذي قال فيه إنّ بايدن لم يثر أمام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، موضوع مسؤوليته عن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وكشفت المراسلة الصحفية في البيت الأبيض كاثرين دويل، عن قيام البيت الأبيض بتصحيح نصه الذي قال فيه الرئيس بايدن للصحفيين ما قاله لمحمد بن سلمان بشأن خاشقجي.

ويظهر التصحيح حذف البيت الأبيض الكلمة التي تشير إلى أن بايدن تحدث عن مسؤولية محمد بن سلمان الشخصية عن جريمة مقتل خاشقجي واستبدلها بعبارة ”كنت أظنك مسؤولا عنها“.

The White House has corrected its transcript of President Biden telling reporters what he said to MBS about Khashoggi pic.twitter.com/Xv7TVYz5p4

— Katherine Doyle (@katiadoyl) July 17, 2022