في حضرة بايدن.. قراءة آية قرآنية بقمة جدة تثير تفاعلا بشأن دلالاتها

تفاعل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، مع مقطع فيديو للحظة وصفوها باللافتة خلال افتتاح قمة جدة للأمن والتنمية، التي عقِدت أمس السبت في السعودية.

ويتعلق الفيديو المتداول على نطاق واسع، بقراءة آية من القرآن الكريم على مسامع الرئيس الأمريكي جو بايدن، والزعماء العرب.

والآية التي قرأها الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن نوح، هي الآية الـ13 من سورة الحجرات، وجاء فيها ”يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائلَ لتعارفوا إن أكرمَكم عند الله أتقاكُم إن الله عليمٌ خبير“.

وتفاعل ناشطون على ”تويتر“، مع تلك الآية، وسط تقديم تفاسير ودلالات اختيار هذه الآية تحديدا لقراءتها في افتتاح القمة.

واعتبر البعض أن اختيار هذه الآية، يحمل العديد من الرسائل.

وكتبت إحدى الناشطات على تويتر ”مملكة الحرمين الشريفين وقبلة ملياري مسلم حول العالم تفتتح قمة_جدة بهذه الآية الكريمة.. يعجبني هذا النوع من الرسائل الموجهة“.

من جانبه، علق ناشط يدعى خالد السليمان، بالقول ”هناك حدث صار في قمة جدة لم يتطرق إليه الإعلام لأنهم لا يعرفون مغزاه أو لا يريدون معرفته وهو تلاوة آية واحده من القرآن الكريم بداية انعقاد المؤتمر وأسمعوها بايدن الذي يدعم المثليين“.

واعتبر الناشط السعودي أن اختيار هذه الآية تحديدًا ”هو رد من حكومة بلادي أن هذه الأفكار مرفوضه لدينا“.

وكتب ناشط آخر ”شكرًا لمن اختار هذه الآية ليفتتح بها هذه القمة.. آية كلها حب وسلام وتسامح و مساواة.. آية تمثل حقيقة الإسلام.. آية فيها توجيه إلهي لكل الناس، لكل الذين خلقهم الله من ذكر وأنثى.. الناس هم جميع ذرية آدم الذين استخلفهم الله في الأرض.. الإسـلام دين سـلام“.

أما الناشط ”بو خالد“، فقال في محاولته تقدير تفاسير لاختيار هذه الآية ”الخلق ذكر وأنثى.. لتعارفوا.. أكرمكم أتقاكم.. الله عليم خبير.. الحياة في آية“.

وعقِدت في جدة، أمس السبت، قمة عربية أمريكية، ضمت زعماء دول الخليج ومصر والأردن والعراق، والرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد البيان الختامي للقمة، على ”الترحيب العربي بالشراكة مع الولايات المتحدة، والرؤية المشتركة للسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط“.

وتناول البيان إبراز مواقف الدول المشاركة في القمة حول أهم القضايا الإقليمية، كالملف الإيراني والقضية الفلسطينية والليبية، والأوضاع في السودان والعراق واليمن.