أسعد بن طارق

الصيدلي المصري

اختطفت عشيقها

ليفاندوفسكي

رهف تستفز منتقديها

تفاصيل الخلاف

نفط السعودية

سقوط شهاب ملح
أظهر المزيد

أخبار

تفاعل مع مقطع فيديو "ضاحك" بين أسعد بن طارق ومحمد بن سلمان
تاريخ النشر: 17 يوليو 2022 8:19 GMT
تاريخ التحديث: 17 يوليو 2022 9:35 GMT

تفاعل مع مقطع فيديو "ضاحك" بين أسعد بن طارق ومحمد بن سلمان

تفاعل معلقون خليجيون على موقع تويتر بشكل واسع مع مقطع فيديو لحديث بدا عفويا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونائب رئيس الوزراء العماني أسعد بن طارق.

+A -A
المصدر: فريق التحرير

تفاعل معلقون خليجيون على موقع تويتر بشكل واسع مع مقطع فيديو لحديث بدا عفويا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونائب رئيس الوزراء العماني أسعد بن طارق.

وكان أسعد بن طارق ترأس وفد بلاده الذي شارك في قمة جدة للأمن والتنيمة التي عقدت أمس السبت بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لمصر والعراق والأردن.

وفي الفيديو المتداول، يظهر أسعد بن طارق وهو يلوح بقبضة يده في إشارة فسرها مغردون على أنها محاكاة لمصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الأمير محمد بن سلمان عند وصوله قصر السلام بجدة مساء الجمعة.

ولفت مقطع الفيديو الذي تخللته ضحكات واضحة من الطرفين السعودي والعماني نظر المعلقين، الذين اعتبروا أنه دليل على متانة العلاقات بين مسقط والرياض.

وعلق الملحق الثقافي السعودي السابق بسلطنة عمان حمد بن وهب العنزي على مقطع الفيديو بالقول ”دوم هالضحكة“.

وكتبت المغردة سارة الشامسي ”شاهدوا الكاريزما والحضور المتألق لصاحبي السمو أسعد بن طارق ومحمد بن سلمان حفظهما الله“.

وكتب المغرد السعودي أحمد الزهراني ”ممثل السلطان هيثم بن طارق صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد خلال استقبال سمو سيدي ولي العهد له، يسخر من مصافحة بايدن..“.

وعقدت أمس السبت قمة عربية أمريكية بمدينة جدة السعودية، تناولت أبرز قضايا المنطقة وأكدت وحدة موقف المشاركين منها، وكان أبرزها القضية الفلسطينية وقضية الانتشار النووي وأمن الطاقة وغيرها.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play