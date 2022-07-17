تفاعل مع مقطع فيديو "ضاحك" بين أسعد بن طارق ومحمد بن سلمان

تفاعل معلقون خليجيون على موقع تويتر بشكل واسع مع مقطع فيديو لحديث بدا عفويا بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ونائب رئيس الوزراء العماني أسعد بن طارق.

وكان أسعد بن طارق ترأس وفد بلاده الذي شارك في قمة جدة للأمن والتنيمة التي عقدت أمس السبت بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لمصر والعراق والأردن.

وفي الفيديو المتداول، يظهر أسعد بن طارق وهو يلوح بقبضة يده في إشارة فسرها مغردون على أنها محاكاة لمصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الأمير محمد بن سلمان عند وصوله قصر السلام بجدة مساء الجمعة.

ولفت مقطع الفيديو الذي تخللته ضحكات واضحة من الطرفين السعودي والعماني نظر المعلقين، الذين اعتبروا أنه دليل على متانة العلاقات بين مسقط والرياض.

لقطه جميلة تجمع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 وسمو السيد أسعد بن طارق بن سعيد 🇴🇲 .. والإشارة واضحه. pic.twitter.com/1haVHAAIzs — الدفاع و التقنيات العسكرية Militray Tech (@1Defaa) July 16, 2022

وعلق الملحق الثقافي السعودي السابق بسلطنة عمان حمد بن وهب العنزي على مقطع الفيديو بالقول ”دوم هالضحكة“.

وكتبت المغردة سارة الشامسي ”شاهدوا الكاريزما والحضور المتألق لصاحبي السمو أسعد بن طارق ومحمد بن سلمان حفظهما الله“.

شاهدوا الكاريزما والحضور المتألق لصاحبي السمو أسعد بن طارق ومحمد بن سلمان حفظهما الله.

بصراحة لقطة القمة 👌

بس فيني فضول اعرف عن شو يسولفوا؟ 🤔 😉#القمه_السعوديه_الامريكيه pic.twitter.com/Sd8qBcvQWP — سارة الشامسي (@SartAlshamsy) July 16, 2022

وكتب المغرد السعودي أحمد الزهراني ”ممثل السلطان هيثم بن طارق صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد خلال استقبال سمو سيدي ولي العهد له، يسخر من مصافحة بايدن..“.

ممثل السلطان هيثم بن طارق صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد خلال إستقلال سمو سيدي #ولي_العهد له يسخر من مصافحة #بايدن بالأمس 😂 pic.twitter.com/xOqOJW6SSr — احمد🇸🇦 (@ahmedaliazhrani) July 16, 2022

وعقدت أمس السبت قمة عربية أمريكية بمدينة جدة السعودية، تناولت أبرز قضايا المنطقة وأكدت وحدة موقف المشاركين منها، وكان أبرزها القضية الفلسطينية وقضية الانتشار النووي وأمن الطاقة وغيرها.