وزير الخارجية السعودي: المملكة ملتزمة بإيجاد تفاهم إيجابي مع إيران

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بإيجاد تفاهم إيجابي مع إيران.

وقال: ”بالتأكيد لا زالت يد المملكة ممدودة الى ايران ونحن حريصين على ايجاد مسار إلى الوصول إلى علاقات طبيعية مع الجارة إيران، وهذا طبعا مرتبط ارتباط اساسي بإيجادنا تفاهمات تعالج مصادر قلق- ليس فقط المملكة العربية السعودية- لكن كافة دول المنطقة فيما يتعلق ببعض الأنشطة الإيرانية“.

وأوضح: ”المحادثات التي تمت حتى الآن أستطيع أن أصفها بإيجابية، لكن لم تصل إلى النتائج المرجوة“.

وقال الوزير إنه ليس لديه علم بأي مناقشات بشأن إقامة تحالف دفاعي خليجي-إسرائيلي وإن السعودية لا تشارك في مثل هذه المحادثات.

وقال الأمير فيصل للصحفيين بعد القمة الأمريكية العربية إن قرار الرياض فتح مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران ليس له علاقة بإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وليس مقدمة لخطوات أخرى.