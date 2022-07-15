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بدء توافد المشاركين في قمة جدة
تاريخ النشر: 15 يوليو 2022 20:46 GMT
تاريخ التحديث: 15 يوليو 2022 21:05 GMT

بدء توافد المشاركين في قمة جدة

بدأ أعضاء الوفود المشاركة في قمة جدة العربية - الأمريكية في التوافد، اليوم الجمعة، على المدينة السعودية بعد ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن. ومن المقرر

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المصدر: فريق التحرير

بدأ أعضاء الوفود المشاركة في قمة جدة العربية – الأمريكية في التوافد، اليوم الجمعة، على المدينة السعودية بعد ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ومن المقرر أن تُعقد قمة تضم دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى مصر والعراق والأردن، مع الولايات المتحدة، غدًا السبت.

ووصل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى مدينة جدة، حيث كان في استقباله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأظهر الفيديو الأمير محمد بن سلمان وهو يحتضن ويعانق مصطفى الكاظمي، كما صافح بن سلمان الوفد المرافق للكاظمي.

كما وصل ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى السعودية، لكن من المفترض أن يترأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفد المملكة في اجتماع يوم غدٍ.

وكان الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي ولي العهد البحريني لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

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