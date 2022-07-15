اجتماع موسع بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جو بايدن

عقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود اجتماعًا موسعًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بحضور مسؤولين سعوديين وأمريكيين.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها وسائل الإعلام السعودي الأمير محمد يتوسط عددًا كبيرًا من المسؤولين السعوديين، بينهم وزيرا الخارجية، والداخلية، وسفيرة المملكة في واشنطن، مقابل الرئيس الأمريكي وسط الوفد المرافق له خلال زيارته للمملكة وعلى رأسه وزير الخارجية، ومستشار الأمن القومي.

وفي وقت لاحق، عقد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي جلسة مباحثات ثنائية.

لقاء بايدن وولي العهد السعودي جاء بعد لقا ثنائي جمعه بالملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وتحدثت تقارير عن أن الجوانب الاقتصادية لاسيما ما يخص إمدادات النفط ستسيطر على مباحثات الجانبين، إضافة للملف النووي الإيراني.

وكانت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية قالت في وقت سابق إن زيارة الرئيس جو بايدن للسعودية، اليوم الجمعة، ”لن تتضمن في ختامها أية بيانات عامة عن زيادة إمدادات النفط“.

ونقلت الوكالة هذه المعلومات عن أشخاص وصفتهم بأنهم ”مطلعون“ على المجريات.

ونسبت الوكالة إلى شخص مطلع طلب عدم نشر اسمه، لأن المناقشات لن تكون علنية، قوله: ”ليس واضحًا ما إذا كان سيتم إبرام أية اتفاقيات جانبية لن يتم الإعلان عنها“.

وكان الرئيس الأمريكي التقى العاهل السعودي الملك سلمان في جلسة مباحثات قصيرة بحضور ولي العهد، الذي كان في استقبال بايدن لدى وصوله قصر السلام.

وحطت طائرة بايدن في وقت سابق بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث كان في استقباله أمير مكة المكرمة خالد الفيصل برفقة ريما بنت بندر سفيرة السعودية في واشنطن.