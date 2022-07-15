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لحظة استقبال الأمير محمد بن سلمان بايدن في قصر السلام بجدة (فيديو)
تاريخ النشر: 15 يوليو 2022 15:54 GMT
تاريخ التحديث: 15 يوليو 2022 16:34 GMT

لحظة استقبال الأمير محمد بن سلمان بايدن في قصر السلام بجدة (فيديو)

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بجدة، بعد وصوله في وقت سابق لمطار الملك عبد العزيز الدولي واستقباله من قبل

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المصدر: فريق التحرير

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الأمريكي جو بايدن في قصر السلام بجدة، بعد وصوله في وقت سابق لمطار الملك عبد العزيز الدولي واستقباله من قبل الأمير خالد الفيصل.

ويعقد الرئيس بايدن جلسة مباحثات ثنائية مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وجلسة أخرى مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية قادما من تل أبيب في أول زيارة للممكلة منذ توليه الرئاسة.

وكان بايدن قد غادر إسرائيل في وقت سابق على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية في رحلة جوية، هي الأولى بين الدولة العبرية والمملكة الخليجية.

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