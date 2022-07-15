سوليفان: بايدن يريد إعادة التوازن للعلاقات بالسعودية وليس الإضرار بها

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد ”إعادة ضبط“ علاقات واشنطن مع السعودية لا تمزيقها، وإنه سوف يناقش قضايا حقوق الإنسان خلال زيارته للمملكة.

جاءت التصريحات قبيل وصول بايدن للسعودية لإجراء محادثات مع زعماء دول الخليج العربية.

وأضاف سوليفان أن الرئيس الأمريكي سيناقش أمن الطاقة مع قادة الدول الخليجية المنتجة للنفط خلال اجتماعات في السعودية، وإنه يأمل في أن تعزز أوبك + إنتاج الخام.

وقال سوليفان إن من غير المرجح أن تفرز المحادثات أي إعلانات ثنائية حول الطاقة.