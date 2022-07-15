ممثلة إيرانية

هدف صلاح

حادث إيفانا

ممشى السحاب

كرستيانو رونالدو

رئيس سريلانكا المؤقت

شمس الكويتية

يصافح الهواء
أظهر المزيد

أخبار

سوليفان: بايدن يريد إعادة التوازن للعلاقات بالسعودية وليس الإضرار بها
تاريخ النشر: 15 يوليو 2022 14:18 GMT
تاريخ التحديث: 15 يوليو 2022 14:50 GMT

سوليفان: بايدن يريد إعادة التوازن للعلاقات بالسعودية وليس الإضرار بها

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد "إعادة ضبط" علاقات واشنطن مع السعودية لا تمزيقها، وإنه سوف يناقش

+A -A
المصدر: رويترز

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد ”إعادة ضبط“ علاقات واشنطن مع السعودية لا تمزيقها، وإنه سوف يناقش قضايا حقوق الإنسان خلال زيارته للمملكة.

جاءت التصريحات قبيل وصول بايدن للسعودية لإجراء محادثات مع زعماء دول الخليج العربية.

وأضاف سوليفان أن الرئيس الأمريكي سيناقش أمن الطاقة مع قادة الدول الخليجية المنتجة للنفط خلال اجتماعات في السعودية، وإنه يأمل في أن تعزز أوبك + إنتاج الخام.

وقال سوليفان إن من غير المرجح أن تفرز المحادثات أي إعلانات ثنائية حول الطاقة.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play