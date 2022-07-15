"بلومبيرغ": زيارة بايدن للسعودية لن تُختتم ببيانات عن زيادة إنتاج النفط

قالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية إن زيارة الرئيس جو بايدن للسعودية اليوم الجمعة، ”لن تتضمن في ختامها أية بيانات عامة عن زيادة إمدادات النفط“.

ونقلت الوكالة هذه المعلومات عن أشخاص وصفتهم بأنهم ”مطلعون“ على المجريات.

ونسبت الوكالة إلى شخص مطلع طلب عدم نشر اسمه، لأن المناقشات لن تكون علنية، قوله: ”ليس واضحا ما إذا كان سيتم إبرام أية اتفاقيات جانبية لن يتم الإعلان عنها“.

ويصل بايدن السعودية في وقت لاحق اليوم الجمعة قادما من إسرائيل، حيث سيلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيلتقي أيضا بقادة آخرين من الخليج والمنطقة في قمة بجدة أسمتها الإدارة الأمريكية قمة GCC+3.

وكان الرئيس الأمريكي قال إنه قرر القيام بالرحلة لتعزيز المصالح الأمريكية ومحاولة كبح أسعار البنزين المرتفعة، وهي التي أضرت به سياسياً قبل انتخابات التجديد النصفي.

وأشارت الوكالة إلى أن جميع أعضاء أوبك+، بمن فيهم المملكة العربية السعودية، لا يزالون ملتزمين بحدود إنتاج النفط المتفق عليها في بداية جائحة كورونا في أبريل/ نيسان 2020، مضيفا أن زيادة الإنتاج فوق الحصص الحالية تتطلب اتفاقًا بالإجماع.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في الثالث من أغسطس/ آب لمناقشة سياسة الإنتاج لشهر سبتمبر/ أيلول وما بعده.