نائب أمير منطقة مكة سيستقبل بايدن في جدة

تناقلت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي أن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز سيستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بالمطار لدى وصوله المقرر يوم الجمعة لمدينة جدة في زيارته المرتقبة للسعودية.

ويترصد المتابعون والمحللون أدق التفاصيل المتعلقة بزيارة بايدن للمملكة، وكانت مسألة الاستقبال من بين الأمور الأكثر ترقبًا نظرًا لما تحدثه في العادة من لغط في أروقة السياسة وفي الإعلام الأمريكي.

وكانت التساؤلات تتردد بشأن ما إذا كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أو الأمير محمد بن سلمان سيكون في استقبال بايدن عندما يصل إلى جدة.

وقالت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي إن ”نائب أمير منطقة مكة المكرمة هو من سيتولى مهمة الاستقبال“.

ولا تعتبر زيارة بايدن هذه ”زيارة دولة“ كما ورد في تقرير لشبكة سي أن أن الأمريكية، كما يعتبر توجه بايدن لجدة بدل العاصمة (الرياض) أمرًا نادر الحدوث، مقارنة بأسلافه من الرؤساء الأمريكيين.