مقتل الصيدلي المصري أحمد حاتم برصاص سيدة في سكاكا السعودية

كشفت وسائل إعلام مصرية، تفاصيل صادمة لمقتل الصيدلاني المصري ”أحمد حاتم“ (33 عاما)، برصاص سيدة في مدينة سكاكا شمال غرب السعودية على مقربة من حدود المملكة مع الأردن.

وقالت وسائل إعلام وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي إن الصيدلاني أحمد محمد حاتم، أثناء عمله في الصيدلية، رفض صرف مضاد حيوي دون وصفة طبية لسيدة وهو ما أغضبها على ما يبدو ودفعها للذهاب لسيارتها وإحضار سلاح ناري أطلقت منه رصاصتين أردتا الضحية في الحال.

ويحظر القانون السعودى صرف المضادات الحيوية بدون وصفة طبيب وتصل عقوبة الانتهاك للحبس سنة وغرامة 100 ألف ريال وسحب ترخيص مزاولة المهنة.

ولم تكشف حتى الآن أي تفاصيل بشأن هوية القاتلة التي تواترت الأنباء عن إلقاء القبض عليها من قبل الشرطة السعودية.

ونقل موقع القاهرة 24 المصري أن القنصل العام المصري في الرياض، أوفد على الفور مندوب القنصلية لمتابعة إجراءات التحقيق مع السيدة القاتلة.