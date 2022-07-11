معلنا نجاح الموسم.. أمير مكة: لا حوادث ولا أمراض وبائية خلال الحج

أعلن أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية، الأمير خالد الفيصل، اليوم الإثنين، نجاح موسم حج هذا العام، دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية.

وقال الأمير خالد، في كلمة نقلتها وكالة الأنباء (واس): ”يسعدني أن أعلن نجاح خطط حج هذا العام 1443هـ على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية، دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن، ولله الحمد“.

أمير #مكة_المكرمة #خالد_الفيصل يعلن نجاح حج هذا العام على كافة الأصعدة الأمنية والخدمية والصحية دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين الحجاج#إرم_نيوز #السعودية pic.twitter.com/ASoqTuPUqy — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) July 11, 2022

ورفع الأمير خالد ”أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي عهده، بمناسبة نجاح هذا التجمع الإسلامي الكبير“، لافتًا إلى ”ما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية ومشاريع تطويرية وكوادر بشرية لخدمة الحجيج وتهيئة كافة السبل ليؤدوا مناسكهم في طمأنينة ويُسر“.

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد هنأ السبت الماضي الحجاج في مكة المكرمة، والمسلمين في أنحاء العالم بعودة المشاعر المقدسة لاستقبال الحشود الكبيرة من ضيوف بيت الله الحرام بعد إغلاق شبه كامل استمر موسمين بسبب جائحة كورونا.

وظهر العاهل السعودي في كلمة عبر الفيديو وجهها للحجاج والمواطنين السعوديين والمقيمين والمسلمين في مختلف بقاع الأرض، قال فيها: ”أُحييكم من أرض الرسالة ومهبط الوحي، سائلاً المولى الكريم أن يتقبل من حجاج بيته، وأن يجعل حجهم مقبولاً، وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً“.

وأضاف: ”بعد الظروف الاستثنائية الصحية التي عصفت بالعالم أجمع؛ نحمد الله على تسهيل عودة الحجاج بفضله سبحانه ثم بفضل الجهود الضخمة التي بذلها العاملون في القطاعات كافة، في المملكة العربية السعودية“.

وهذا هو أول موسم حج فعلي بعد عامين شهدا فتح المشاعر أمام عدد محدود جداً من الحجاج شمل بضعة آلاف عام 2020 ونحو 60 ألف حاج العام الماضي ضمن إجراءات جائحة كورونا.

وبلغ عدد حجاج هذا العام نحو مليون حاج غالبيتهم من خارج المملكة، رغم بلوغ عدد الحجاج في مواسم قبل كورونا إلى نحو 2.5 مليون حاج.