من هو الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود؟ (صورة)

توفي، اليوم السبت، الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وفق بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية واس.

وقال الديوان الملكي في بيان: ”وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.

والأمير الراحل هو أحد أحفاد الأمير تركي بن سعود بن عبد العزيز، نجل الملك الثاني للمملكة العربية السعودية الملك سعود بن عبدالعزيز.

والأمير تركي جد الأمير الراحل لا يعرف عنه انشغاله بالسياسة، أو الظهور الإعلامي، وكذلك كان حفيده الذي لم يكشف البيان الرسمي للديوان الملكي عن عمره، لكن القرائن تشير إلى أنه ما زال في مرحلة الشباب؛ إذ يبلغ جده من العمر 69 عاما.

وقد ضج موقع تويتر في السعودية بتغريدات النعي والعزاء، قبل وبعد بيان الديوان الملكي للأمير الراحل، لكن بعض التغريدات كشفت عن صور تبدو نادرة على الشبكة المعلوماتية للأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود.

وكتب الأمير سعود بن تركي بن ثامر آل سعود قبل ساعات من بيان الديوان الملكي: ”إنا لله وأنا إليه راجعون ، انتقل لله أخي وابن عمي تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار“.

وأرفق صورة مع الأمير الراحل.

أن لله وأنا إليه راجعون ، انتقل لله أخي وابن عمي تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز 💔 اللهم ارحمه واغفرله وآنس وحشته ووسع قبره اللهم اجعل عيده في الجنة أجمل، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار🤲🏻💔 pic.twitter.com/J9zsGX8T5j — سعود بن تركي بن ثامر آل سعود (@_SALSAUD11) July 9, 2022

كما نشرت الأميرة فهدة بنت فهد آل سعود على حسابها في تويتر، صورة الأمير الراحل، مرفقة بنعي: ”إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحم تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز واغفرله واسكنه فسيح جناتك، اللهم عوّض شبابه في الجنه“.

إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم ارحم تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز واغفرله واسكنه فسيح جناتك، اللهم عوّض شبابه في الجنه pic.twitter.com/pKVpzqGxGV — فهده بنت فهد ال سعود (@Fahdafahadk) July 9, 2022

ونشر سامي القحطاني، عضو لجنة الذهب والمجوهرات في الغرفة التجارية، تغريدة على حسابه الشخصي في نعي الأمير مرفقة بالصورة ذاتها، وكتب عليها: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقل الى رحمة الله تركي بن سعود بن تركي اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة و اسألك اللهم أن تنزل الصبر على قلب والدته ووالده واخوانه على مااصبتهم اللهم انزل السكينة والسلوان على قلوبهم يارب العالمين“.