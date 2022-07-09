وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي آل سعود

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، عن وفاة الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ عن الديوان الملكي: ”وفاة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأحد الموافق 11 / 12 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض“.

ونعى عدد من رواد موقع تويتر واسع الاستخدام في السعودية الأمير الراحل، مع دعوات بالرحمة والمغفرة.

وكتب الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعود: ”إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل الى رحمة الله تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة“.

إنا لله وإنا إليه راجعون

انتقل الى رحمة الله تركي بن سعود بن تركي بن سعود بن عبدالعزيز اللهم ارحمه واغفر له وآنس وحشته ووسع قبره اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة — عبدالعزيز بن فهد بن سعود آل سعود (@afalsaud) July 9, 2022

وكتب إبراهيم الغامدي: ”اللهم ارحم عبدك تركي بن سعود وثبته عند السؤال“.