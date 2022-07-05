كم مبلغ الدعم الإضافي في حساب المواطن للسعوديين؟

أعلن المتحدث الرسمي لحساب المواطن أن مبلغ الدفعة الـ 56 سيتم إيداعه بحسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم يوم الأربعاء 6 يوليو 2022 ويشمل مبلغ الدفعة الدعم الإضافي.

ويأتي مبلغ دفعة الدعم الإضافي في إطار أمر ملكي خصص مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام المالي الحالي وفق الضوابط المعلنة مسبقاً.

وتتيح حاسبة حساب المواطن للمستفيدين معرفة مبلغ الدعم الإضافي الجديد، وإن كان موقع الحاسبة يتعطل باستمرار خلال الساعات الماضية جراء الضغط العالي من المستخدمين.

وتقدم الحاسبة حسبة تقديرية تعتمد على الراتب ومصادر الدخل وعدد الأفراد، وكلما ارتفع الراتب نقص مبلغ الدعم المخصص للمستفيد.