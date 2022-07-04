من هو الفوتوغرافي صالح العزاز والد نائبة الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي؟

أثار تعيين المحامية السعودية الشيهانة العزاز بمنصب نائب الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي اهتماما كبيرًا بشخصية المرأة التي تصل للمرة الأولى لهذا المنصب الرفيع في المملكة.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر أمرا بتعيين الشيهانة بنت صالح العزاز نائبا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.

والشيهانة هي ابنة المصور الفوتوغرافي الشهير صالح العزاز أحد أبرز المصورين في المملكة.

وتشير السيرة الذاتية لوالد الشهيانة صالح بن عبد الله العزاز إلى أنه من مواليد مدينة الخبراء بمنطقة القصيم عام 1959، واشتهر بكونه من أوائل المصورين الفوتوغرافيين السعوديين.

وقد ذاع صيت صالح العزاز بصورة التقطها لمتظاهرات سعوديات عام 1990 كن يطالبن بالسماح بقيادة المرأة للسيارة في المملكة قبل عقود من السماح بها.

تنقل العزاز بين العديد من الجرائد والمجلات السعودية، وتولي فيها مواقع قيادية، كما أسهم بكتابة المقالة اليومية والتحقيقات الصحفية في العديد من الصحف المحلية والعربية.

وأطلقت وزارة الإعلام في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، جائزة تحمل اسم ”صالح العزاز“ وتهدف إلى أن تصبح إحدى أهم الجوائز العربية والعالمية في مجال دعم الثقافة والإبداع وتطوير المواهب الشابة لخدمة مجتمعاتها.

وفاة العزاز

توفي صالح بن عبدالعزيز العزاز في العام 2002 في العاصمة الرياض عن عمر 43 عامًا.

وكان قد اكتشف إصابته بسرطان الدماغ عام 2001، خلال رحلة برفقة عائلته في إجازة الصيف داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأدخل على أثرها إلى مستشفى في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

”قلب الشيهانة بوصلتي“

وبعد ظهورها ضمن اجتماع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبل أشهر من صدور قرار تعيينها نائبة للأمين العام لمجلس الوزراء السعودي، استذكر معلقون سعوديون مقولة لوالدها الراحل عن ابنته الطفلة حينها ”قلب الشيهانة بوصلتي“، التي اعتبروها استشرافا من الوالد الراحل لنجاح ابنته المستقبلي.

وحينها علق المغرد السعودي معجب الشمري: ”المرأة الوحيدة التي ظهرت ضمن كلمة ولي العهد هي المحامية شيهانة العزاز، المرأة التي قال عنها والدها صالح العزاز رحمة الله عليه: ”قلب الشيهانة بوصلتي“. شعور الأب لا يمكن أن يخطئ، يصل إلى وجهته ولو بعد حين. شيهانة سيرة امرأة للتاريخ القادم.