ما مهام الشيهانة العزاز نائبة الأمين العام لمجلس الوزراء السعودي؟

ستكون مهام الشيهانة بنت صالح بن عبدالله العزاز التي عُينت نائبًا للأمين العام لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة متمثلة في خمسة محاور رئيسة بعد صدور الأمر الملكي السعودي بتعيينها.

في النظام الأساسي للأمانة، سيتعين على الأمين العام وفريقه تحضير مشروعات الدولة والتوصيات عليها للجنة العامة وإعداد التقارير عنها.

تجهيز القرارات الملكية

كما سيناط بنائبة الأمين دور تجهيز قرارات المجلس والمراسيم الملكية التي ينتهي إليها المجلس والقيام بدور حلقة الوصل بين المجلس والإدارات الحكومية والهيئات.

وتتمثل فكرة الأمانة في مبدأ ”ضمان تنسيق السياسات والإجراءات والبرامج الحكومية، ونقل السياسات الخاصة بالحكومة“.

وبطبيعة الحال ستكون جميع مهام الأمين مرتبطة بشكل مباشر بمهام نائبته الجديدة شيهانة العزاز.

وأصبحت الشيهانة بعد قرار تعيينها أول امرأة تشغل ذلك المنصب الرفيع في المملكة، إذ سيناط بها ذات الأدوار الوظيفية الرئيسة لمهام الأمين ومتابعتها، إضافة إلى ما تُكلف به.

هدف الأمانة العامة

وتعليقا على مهام الشيهانة، بيَّن المحامي السعودي عبدالعزيز المهايلي أن نظام مجلس الوزراء لم يسهب بأعمال أمانة مجلس الوزراء كونها مستحدثة.

وذكر المهايلي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الهدف الأساس من الأمانة هو القيام بأعمال السكرتارية الإدارية لمجلس الوزراء، وتتشكل برئاسة أمين عام بمرتبة وزير.

وأوضح أن الأمانة مهامها تتمثل في تنظيم الهيكل الإداري للأمانة العامة لمجلس الوزراء والتعديل عليه عندما يتطلب ذلك، والإشراف على إعداد جداول أعمال المجلس والمحاضر بعد الاجتماعات، وتهيئة الوثائق الرسمية والمعلومات المتعلقة بأعمال المجلس.

ولفت إلى أنه من ضمن مهامها الإشراف على الإعداد للميزانية العامة للمجلس، وما يكلفها به المجلس من أعمال.

وأضاف المحامي المهايلي ”من اختصاصات المجلس ،أيضًا، التحضير لجلسات المجلس وإعداد الجداول وتحضير المشروعات والتوصيات للجنة العامة للمجلس، وإعداد التقارير عنها“.

وأشار إلى أن من مهامها تجهيز قرارات المجلس والمراسيم الملكية التي ينتهي إليها المجلس، والقيام بدور حلقة الوصل بين المجلس والإدارات الحكومية والهيئات.

وزاد بالقول ”هذا القرار يأتي استكمالا لتمكين المرأة من المناصب القيادية، والشيهانة لها سيرة ذاتية مليئة بالإنجازات في مناصبها السابقة ومتوقع أن يكون لذلك دور إيجابي في الأمانة لزيادة فاعليتها“.

يشار إلى أن مجلة ”فاينانس مونثلي“ وصفت الشيهانة العزاز بـ“صانعة الصفقات“، أما مجلة إنترناشونال فايننشال IFLR فقد وهبتها عام 2019 جائزة ”الشخصية النسائية القانونية“.