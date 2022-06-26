من هي الأميرة الراحلة موضي بنت مساعد آل سعود؟

توفَّت، مساء السبت، الأميرة موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وفق ما أعلن بيان للديوان الملكي، اليوم الأحد.



وذكر بيان الديوان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة/ موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، وسيُصلى عليها ــ إن شاء الله ــ هذا اليوم الأحد الموافق 27 / 11 / 1443 هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون“.

والأميرة الراحلة هي ابنة عم الملك السعودي الحالي سلمان بن عبدالعزيز، فوالدها هو الأمير مساعد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود، أخو مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبد العزيز بن عبدالرحمن آل سعود، ولها من الأخوات 8 أميرات، ومن الإخوة 6 أمراء.

وكان الأمير مساعد بن عبدالرحمن وزيرًا للداخلية في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، كما شغل ،أيضا، منصب وزير المالية، وكان أول رئيس لديوان المظالم، وأول رئيس لديوان المراقبة العامة في المملكة.

وللأميرة الراحلة مسجد شهير بحي غبيرة في العاصمة السعودية الرياض يحمل اسمها.

ونعى عدد كبير من السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي الأميرة الراحلة، داعين لها بالرحمة والمغفرة.

وكتب حساب ”أخبار آل سعود“: ”انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء اليوم (السبت) صاحبة السمو الأميره موضي بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، نسأل الله أن يغفر لها وأن يرحمها ويسكنها فسيح جناته. لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون“.