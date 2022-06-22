بيان أردني سعودي مشترك: ضرورة منع إيران من امتلاك سلاح نووي

أكد الأردن والسعودية، يوم الأربعاء، على ضرورة دعم الجهود الدولية لمنع امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

جاء ذلك، خلال بيان مشترك، نشره الديوان الملكي الأردني، عقب المباحثات التي أجراها ملك البلاد، عبدالله الثاني، مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء، وختام زيارته للمملكة اليوم.

وقال البيان إن الجانبين اتفقا ”على ضرورة دعم الجهود الدولية المستهدفة للحؤول دون امتلاك إيران سلاحا نوويا، وضمان سلمية برنامج إيران النووي“.

كما اتفقا على ضرورة ”إيجاد منطقة شرق أوسط خالية من السلاح النووي وجميع أسلحة الدمار الشامل“.

وحثا إيران على ”الالتزام بعدم التدخل في شؤون الدول العربية، والمحافظة على مبادئ حسن الجوار، وتجنيب المنطقة جميع الأنشطة المزعزعة للاستقرار“.

”الأوضاع في اليمن“

وأكدت المملكتان بشأن الأوضاع في اليمن، ”دعمهما الكامل للجهود الأممية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة“، ”وفق المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)“.

وقال البيان المشترك، إن الجانبين ”شددا على ”إدانة الأعمال الإرهابية“ التي تقوم بها ميليشيا الحوثي ضد السعودية، و“تهديدها أمن ممرات الملاحة الدولية، وتقويضها للمساعي المبذولة للوصول إلى حل سياسي“.

وأضاف البيان أنهما شددا على أن ”أمن المملكتين واحد، وأكدت المملكة الأردنية الهاشمية وقوف الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها“.

وأكد الجانبان أيضا ”دعمهما لمجلس القيادة الرئاسي والكيانات المساندة له؛ لتمكينه من ممارسة مهامه لتحقيق الأمن والاستقرار في الجمهورية اليمنية، وإنهاء الأزمة اليمنية“.

وطالبا ”المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين للالتزام بالهدنة، والتعاون مع المبعوث الأممي الخاص لليمن، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام“.

”القضية الفلسطينية“

وشدد الأردن والسعودية على ”ضرورة انطلاق جهد دولي جدي وفاعل لإيجاد أفق سياسي حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين“.

وطالبا ”إسرائيل بوقف جميع الإجراءات اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل“.

كما دعياها إلى ”ضرورة احترام إسرائيل الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس“، وشدد على الوصاية الأردنية على المقدسات فيها.

”الأزمة السورية“

وفي الشأن السوري، شدد الأردن والسعودية على ”ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية“.

وأشارا إلى ”استمرار دعمهما لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص، وشددا على أهمية وقف التدخلات والمشاريع التي تهدد هوية ووحدة سوريا وسيادتها“.

وأكد البيان المشترك أيضا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات كافة لا سيما التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والتقني وقطاعات الطاقة والنقل والبيئة.