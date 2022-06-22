هذا ما سيدور بين محمد بن سلمان وأردوغان

يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور تركيا للمرة الأولى منذ سنوات.

وسيستقبل أردوغان ولي العهد بحفل ترحيب مهيب في القصر الرئاسي لإجراء محادثات بعد الظهر.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول تركي كبير طلب عدم نشر اسمه أبرز ملامح الزيارة وما سيتم بحثه بين محمد بن سلمان وأردوغان.

وقال المسؤول إن من المتوقع أن يناقش الزعيمان إمكانية بيع طائرات بيرقدار التركية المسيرة إلى الرياض.

وأضاف أن اتفاقات في مجالات الطاقة والاقتصاد والأمن ستوقع خلال زيارة الأمير محمد بن سلمان، بينما يجري العمل أيضا على خطة لدخول الصناديق السعودية أسواق رأس المال في تركيا.

ومع ذلك، أفاد المسؤول بأن المفاوضات بشأن خط مبادلة عملات محتمل- والذي يمكن أن يساعد في إنعاش احتياطيات تركيا الأجنبية المتناقصة- لا تتحرك ”بالسرعة المطلوبة“ وستتم مناقشتها على انفراد بين أردوغان والأمير محمد بن سلمان.

وقال المسؤول التركي إن البلدين رفعا القيود المفروضة على التجارة والرحلات الجوية وعرض المسلسلات التلفزيونية مع إيقاف التغطية الإعلامية السلبية المتبادلة.

وقال المسؤول التركي إن السعودية قد تكون مهتمة بشركات تابعة لصندوق الثروة التركي أو في أماكن أخرى أو بالقيام باستثمارات مماثلة لتلك التي قامت بها الإمارات في الأشهر القليلة الماضية.