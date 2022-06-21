ما هي قلادة "الحسين بن علي" التي منحها الملك عبدالله الثاني لمحمد بن سلمان؟

منح العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قلادة ”الحسين بن علي“، لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي بدأ، مساء الثلاثاء، زيارة إلى المملكة.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه في ختام المباحثات التي أجراها الطرفان في قصر الحسينية في العاصمة عمان، منح الملك عبدالله، ولي العهد السعودي، قلادة الحسين بن علي، ”تعميقًا وتجسيدًا للعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين، وبمناسبة زيارة الأمير للأردن“.

وبحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني، تعد هذه القلادة أرفع وسام مدني في المملكة، وتمنح للملوك، والأمراء، ورؤساء الدول.

وذكر موقع ”التراث الملكي الأردني“، أن هذه القلادة ”تعد أرفع الأوسمة الأردنية، ويكون لها وشاح يُمنح معها وليس لهذه القلادة أي طبقة متفرعة عنها“، مضيفًا أن الوسام ”يهدى إلى الملوك ورؤساء الدول، ويجوز منحه للأمراء، والنبلاء، ورؤساء الحكومات“.

واستُحدثت هذه القلادة، في 22 حزيران/ يونيو 1949، بإرادة ملكية، وفي العام 1967، صدرت إرادة ملكية باستحداث وسام أردني جديد يحمل اسم ”وشاح الحسين بن علي“.

لكن في العام 1977، جرى تعديل الإرادة الملكية الصادرة في 1949، والمتعلقة باستحداث ”قلادة الحسين بن علي“، وذلك بإضافة وشاح للقلادة.

وقلادة الحسين بن علي، عبارة عن إطار معدني داخلة قلادة بيضاوية الشكل مع 16 زهرة على شكل وردة وبين الزهرات 16 نجمة سباعية.

ويبلغ وزن الذهب الإجمالي في القلادة، 454 غرامًا، والسلسلة مكونة من حلقات بيضاوية الشكل قياسها 3.5 مم×4 مم، وبسماكة ,95 مم.

ويبلغ قطر كل وردة 34 مم، وبسماكة 8 مم، وتثبت على جهة واحدة بلون أحمر بُني ومصقول من الوجهين.

وتحتوي كل زهرة على 7 ماسات صغيرة بمجموع 112 حجر ماس على الإطار بوزن إجمالي 7.8 قيراط.

أما مواصفات التعليقة، فهي بيضاوية الشكل قياسها 67 مم×53 مم، وبسماكة 1و3 مم. والقاعدة الأساسية معلقة على جهة واحدة، وكلا الوجهين مصقولان، والقاعدة الأساسية مرصعة بـ20 ماسة صغيرة.

وتتكون القطعة الوسطى من قلادة دائرية الشكل ومنقوشة ومطلية بالمنيا الأحمر البني.

وهناك قطعة رابطة على أعلى السلسلة مشبوكة بمشبك كبير على خلفيتها.

ويكون للقلادة وشاح وهو شريط حريري خمري اللون بطول 155 سم، وعرض 10 سم، ويُزين الوشاح برصيعتين ذهبيتين تكون كل منها بيضاوية الشكل بطول 6 سم، وعرض 4 سم، مروسة بالتاج الملكي، وتحمل في وسطها اسم الملك الأردني الراحل عبد الله بن الحسين منقوشًا بالذهب على حجر كريم خمري اللون ومستدير.