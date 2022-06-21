محمد بن سلمان يصل الأردن ثاني محطات جولته الإقليمية

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى عمان في زيارة رسمية للمملكة الأردنية يلتقى خلالها عاهل البلاد الملك عبدالله الثاني.

وكان ملك الأردن، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان بمطار الملكة علياء الدولي.

والأردن هو المحطة الثانية من جولة إقليمية لولي العهد السعودي بدأها مساء أمس الإثنين من مصر، ويتوقع أن يختتمها بزيارة لتركيا غدا الأربعاء.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، في وقت سابق، أن الأمير محمد بن سلمان، سيبحث خلال الزيارة ”العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى آخر التطورات على الصعيد الإقليمي وسبل التعامل معها، وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين والقضايا العربية والإسلامية“.

من جانبه، قال السفير السعودي لدى الأردن نايف بن بندر السديري، في تصريحات لوسائل إعلام أردنية، إن ”زيارة ولي العهد ستناقش قضايا تتعلق بأمن المنطقة والقضية الفلسطينية، ومحاربة التهريب التي تستهدف أمن البلدين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في الأردن“.

ورأى محللون سياسيون أردنيون، أن الملف الرئيسي لزيارة ولي العهد السعودي إلى الأردن، سيكون ”تنسيق المواقف“ قبيل القمة العربية الأمريكية في الرياض.

وقال وزير الإعلام الأردني الأسبق سميح المعايطة، لـ“إرم نيوز“، إن ”الملف الرئيسي الذي ستحمله زيارة الأمير محمد بن سلمان، إلى الأردن، سيكون التنسيق للقاء بايدن“.

وأضاف المعايطة أن زيارة محمد بن سلمان ”ستتضمن بحث ما سيقدمه العرب وطريقة تعاملهم مع زيارة بايدن، من أجل وضع مجموعة من الأولويات التي ستطرح خلال لقاء القمة المنتظر في الرياض“.

وكان الديوان الملكي السعودي، أعلن عن زيارة يجريها الرئيس الأمريكي إلى الرياض، منتصف تموز/ يوليو المقبل، تتضمن قمة يحضرها زعماء دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب قادة مصر والأردن والعراق.